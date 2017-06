Прививка от героина испытана на обезьянах и идет к людям

Вакцина против героиновой зависимости, разработанная в Исследовательском институте Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI), прошла успешные испытания на приматах. Это первая анти-героиновая вакцина, которая прошла успешно этот этап доклинического исследования.«Это подтверждает наши предыдущие данные, полученные во время доклинических испытаний на грызунах, и теперь мы предполагаем успех и в нашем следующем этапе – в клинических исследованиях», — сказал руководитель исследования Ким Янда (Kim Janda).Это многообещающее исследование было недавно опубликовано в Журнале Американского химического общества (Journal of the American Chemical Society). Эксперименты на приматах были проведены учеными из Университета штата Вирджиния.Принцип работы новой вакцины — стимуляция выработки иммунной системой антител, которые распознают молекулы наркотика и нейтрализуют их, как обычная вакцина нейтрализует инфекцию. Молекулы наркотика не поступают в мозг, действие героина полностью блокируется, и наркотическая эйфория не наступает. Ученые предполагают, что блокировка эйфории поможет устранить тягу выздоравливающих наркоманов к рецидиву употребления наркотиков.Лаборатория профессора Янда в TSRI работает над своей героиновой вакциной уже более восьми лет. В 2013 году ученые провели доклинические тестирования вакцины на грызунах, которые также показали положительные результаты. Тогда было решено приступить к испытаниям вакцины на макаках-резусах. Четыре примата, которым вводили последовательно вакцину, а затем опиоид, показали эффективный иммунный ответ в отношении различных по величине доз героина. Этот эффект был наиболее явным в первый месяц после вакцинации, и продолжался на протяжении восьми месяцев. Никаких побочных действий вакцины во время испытаний зарегистрировано не было.«Мы считаем, что этот вариант вакцины окажется безопасным для испытаний на людях», — сказал профессор Янда. Он отметил, что компоненты вакцины либо уже были одобрены FDA, либо прошли тесты на безопасность в предыдущих клинических испытаниях.Интересно, что двое из четырех подопытных приматов были предварительно вакцинированы одним и тем же вариантом вакцины за семь месяцев до основного эксперимента в этом исследовании. Ученые обнаружили, что эти два примата показали гораздо более высокий иммунный ответ на вакцину во втором раунде экспериментов. Это показало, что их клетки, продуцирующие антитела, содержали иммунологическую «память» вакцины. Если этот эффект будет наблюдаться и у людей, то выздоравливающий наркоман будет иметь долгосрочный иммунитет к героину. «Мы были очень рады видеть, что вакцина имеет такое длительное действие», — рассказал соавтор исследования, профессор Пол Бремер (Paul Bremer).Впрочем, новая вакцина действует только на героин, для остальных видов опиоидов она не эффективна. Следовательно, вакцина будет эффективна только для тех героинозависимых, которые действительно намерены избавиться от зависимости, не используя заменители героина. Кроме того, авторы исследования подчеркивают, что вакцинация не является самостоятельным лечением, а может лишь дополнять другие виды терапии.Следующим этапом исследования станут клинические испытания новой вакцины на людях, после чего, возможно, вакцина будет лицензирована, а затем поступит в массовое производство и продажу.О применении вакцины в России можно будет говорить еще не скоро. Российский подход к лечению героиновой зависимости заметно отличается от подхода в других странах. Так, в России для снятия абстинентного синдрома используют неопиоидные препараты, и их эффективность значительно ниже, чем у метадона. Программы заместительной метадоновой терапии проводятся в 106 странах мира: во всех странах Америки и Западной Европы, во многих странах Восточной Европы и Балтии и даже в большинстве стран СНГ (кроме России и Туркменистана). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), так же как и ООН, официально поддерживает заместительную терапию и считает ее одним из наиболее эффективных методов лечения опиоидной зависимости. Смертность среди лиц с опиоидной зависимостью, получающих поддерживающую метадоновую терапию, составляет 25–33% аналогичного показателя среди не охваченных подобной программой. Но, несмотря на эти данные, в России по-прежнему в ходу репрессивная немедицинская стратегия излечения героиновой зависимости.Впрочем, если все основные этапы преодоления зависимости — снятие абстинентного синдрома, то есть ломки, и последующее преодоление психологической зависимости — будут успешно преодолены при помощи комплексной терапии, даже без использования заместительной терапии, то последующая вакцинация, тем не менее, может дать положительный эффект, не позволяя зависимости вернуться.