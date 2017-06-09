Тревога искажает восприятие эмоций
https://health.mail.ru - Добавил dogdays в категорию Психиатрия
Оказалось, что в состоянии вызванной углекислым газом тревоги участники начинали чаще ошибаться при распознавании эмоций, в среднем их результат был на 8% хуже, чем в спокойном психическом состоянии. Особенно часто ошибки происходили при взгляде на лица, выражающие счастье — встревоженным участникам казалось, что эти люди сердятся.
Полученные в ходе экспериментов результаты были подтверждены и во время онлайн-исследования, в котором приняло участие почти две тысячи человек. Им также нужно было определить эмоции, написанные на лицах людей. Кроме того, участники должны были ответить на вопросы, позволяющие определить их текущий уровень тревожности, и оценить, насколько они тревожны в целом.
Анализ показал, что чем тревожнее ощущали себя участники в данный момент, тем хуже они понимали, что написано на лицах. В то же время, люди, хронически страдающие от повышенной тревожности, оказались более точными в распознавании эмоций других людей.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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