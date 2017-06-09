Тревога искажает восприятие эмоций

Авторы провели серию экспериментов, в ходе которых участникам демонстрировали изображения лиц других людей и просили определить испытываемые этими людьми эмоции, выбрав их из списка. Затем участники вдыхали углекислый газ, что производило физиологический эффект, аналогичный тому, что наблюдается при тревоге — поднималось давление, учащался пульс, ощущалось беспокойство. В этом состоянии участникам предлагали снова оценить эмоции на лицах других людей.Оказалось, что в состоянии вызванной углекислым газом тревоги участники начинали чаще ошибаться при распознавании эмоций, в среднем их результат был на 8% хуже, чем в спокойном психическом состоянии. Особенно часто ошибки происходили при взгляде на лица, выражающие счастье — встревоженным участникам казалось, что эти люди сердятся.Полученные в ходе экспериментов результаты были подтверждены и во время онлайн-исследования, в котором приняло участие почти две тысячи человек. Им также нужно было определить эмоции, написанные на лицах людей. Кроме того, участники должны были ответить на вопросы, позволяющие определить их текущий уровень тревожности, и оценить, насколько они тревожны в целом.Анализ показал, что чем тревожнее ощущали себя участники в данный момент, тем хуже они понимали, что написано на лицах. В то же время, люди, хронически страдающие от повышенной тревожности, оказались более точными в распознавании эмоций других людей.