Жиры оказались жизненно необходимы мозгу
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Когда речь заходит о мозге, не все жиры одинаковы полезны, говорят ученые. Новое исследование обнаружило важность некоторых жиров для наших умственных способностей.
«Если смотреть на изменения в когнитивных функциях, которые мы обнаружили, то можно сказать одно: общее количество жира на самом деле не имеет значения, имеет значение лишь вид жиров», рассказала автор исследования Оливия Окереке из университета Бригама Янге.
Окереке и ее коллеги проанализировали данные о здоровье 6000 женщин в возрасте старше 65 лет. Выяснилось, что их когнитивные способности и состояние памяти сильно зависят от привычного типа питания.
Все зависит от того, какие именно жиры преобладают в рационе.
«Плохие жиры» снижают память и ухудшают когнитивные способности. Это насыщенные жиры, которые содержатся в основном в продуктах животного происхождения, а также транс-жиры, которые частично насыщенных водородом, чтобы продлить их срок годности.
Транс-жиры, кстати, могут существенно поднимать уровень «плохого холестерина» (так называемый холестерин ЛПНП), показало исследование.
В свою очередь «хорошие» жиры — мононенасыщенные жиры — связаны с улучшением памяти и когнитивных функций. Это, в перую очередь, рыбий жир и некоторве растительные масла.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
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