Жиры оказались жизненно необходимы мозгу

Если вы постоянно ограничиваете потребление жиров, в надежде сохранить стройность, не удивляйтесь, если начнете хуже соображать!Когда речь заходит о мозге, не все жиры одинаковы полезны, говорят ученые. Новое исследование обнаружило важность некоторых жиров для наших умственных способностей.«Если смотреть на изменения в когнитивных функциях, которые мы обнаружили, то можно сказать одно: общее количество жира на самом деле не имеет значения, имеет значение лишь вид жиров», рассказала автор исследования Оливия Окереке из университета Бригама Янге.Окереке и ее коллеги проанализировали данные о здоровье 6000 женщин в возрасте старше 65 лет. Выяснилось, что их когнитивные способности и состояние памяти сильно зависят от привычного типа питания.Все зависит от того, какие именно жиры преобладают в рационе.«Плохие жиры» снижают память и ухудшают когнитивные способности. Это насыщенные жиры, которые содержатся в основном в продуктах животного происхождения, а также транс-жиры, которые частично насыщенных водородом, чтобы продлить их срок годности.Транс-жиры, кстати, могут существенно поднимать уровень «плохого холестерина» (так называемый холестерин ЛПНП), показало исследование.В свою очередь «хорошие» жиры — мононенасыщенные жиры — связаны с улучшением памяти и когнитивных функций. Это, в перую очередь, рыбий жир и некоторве растительные масла.