Онкологи нашли в красном луке универсальное лекарство против рака

http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Онкология

Красный лук обладает особыми свойствами - ученые делают на него ставку в борьбе с раком. У красного лука уникальный состав. Не случайно он включен в Средиземноморскую диету, отличающуюся исключительной пользой.

В частности, ученых заинтересовало вещество из класса антоцианов, отвечающее за характерный цвет этого лука. Выяснилось: оно тормозит распространение опухолей. Также в красном луке есть флавоноид кверцетин, уменьшающий размер опухолей. В целом противораковый эффект достигается за счет того, что лук активирует биологические пути, заставляющие раковые клетки убивать себя.

Создается крайне неприятная для опухолей среда, нарушаются связи между раковыми клетками, что приводит к подавлению заболевания. Известно: ученые обрабатывали клетки рака кишечника кверцетином, который получили из пяти типов лука. Самым эффективным был именно красный лук, хотя на рак воздействует любой лук.
Listis
LentaInform
СМИ2
Gnezdo

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