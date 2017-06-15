Поддельные лекарства в России перешли в высокий ценовой сегмент

Эксперты сообщили о том, что производители контрафактных лекарств изменили свою стратегию – их перестали интересовать дешевые лекарства так, как это было раньше. Теперь подделки изготавливаются с учетом высокого ценового сегмента.Если 10 лет назад основная масса контрафактных медикаментов реализовывалась на рынке дешевых средств массового потребления, то сегодня наиболее массовый поток такой продукции приходится на дорогостоящие препараты, рассчитанные для использования в медучреждениях. Об этом проинформировала глава Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко.«За последние годы ассортимент лекарственных средств, которые подделывают, сильно изменился. Раньше это были лекарства массового спроса и среднего ценового диапазона. В настоящее время это препараты высокого ценового сегмента и в основном применяемые в стационарах», – сказала она, в частности.В прошлом году Росздравнадзором было возбуждено более 30 уголовных дел против производителей и поставщиков незарегистрированных лекарственных препаратов. «Эти дела сегодня все доводятся до суда, но для этого нужно своевременно обеспечить доказательную базу», – отметили в ведомстве.Напомним, что в 2014 году Росздравнадзор инициировал запуск онлайн-сервиса, с помощью которого можно проверить лекарства на достоверность, если воспользоваться интернетом. Тогда в единый ресурс были впервые объединены разрозненные данные о контрафактных, некачественных и сомнительных лекарствах, «гуляющих» по России.Тогда же ведомство поделилось сведениями о том, что во время экспертиз и проверок наиболее часто забраковываются препараты фармацевтических производителей ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» и «Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко ЛТД».