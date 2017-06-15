В израильской армии - вспышка необычной кожной инфекции

Военнослужащим военной базы Шизафон запретили покидать территорию во избежание распространения инфекции.На военной базе Шизафон на юге Израиля (танковая школа) зафиксирована вспышка импетиго - гнойничкового воспаления кожи, вызываемого бактериальной инфекцией. Сообщается, что речь идет о десятках инфицированных новобранцев, которым придется лечить повреждения кожи и принимать антибиотики.Импетиго вызывается стафилококками и стрептококками и распространяется при телесном контакте через раны на коже. По сообщениям израильских СМИ, в данном случае речь идет о стрептококковой инфекции, которая вначале была обнаружена у одного военнослужащего, но затем быстро распространилась. Солдатам оказывается медицинская помощь, принимаются меры санитарной безопасности.