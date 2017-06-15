Нервное истощение: 5 эффективных народных средств в помощь

Нервное истощение – это особое психоэмоциональное состояние, возникающее вследствие перенесенных стрессов, высокой эмоциональной или интеллектуальной нагрузки на работе, учебе или дома.Нервное истощение сказывается на качестве жизни человека: он не может полноценно работать, общаться с людьми, отдыхать и радоваться жизни.При нервном истощении в числе прочего можно использовать средства народной медицины.Рецепт 1Принимать настой семян сельдерея пахучего. Нужно 1 ч. л. семян залить 2 стаканами холодной кипяченой воды и настаивать в закрытой посуде примерно 6 часов, процедить. Пить по 1 ст. л. 3 – 4 раза в день.Рецепт 2Принимать настой корней одуванчика лекарственного. 1 ч. л. сушеных, измельченных корней залить стаканом кипятка и настаивать под крышкой 20 – 30 минут, процедить. Выпить в 4 приема в течение дня.Рецепт 3Принимать настой из семян кувшинки белой. Семена размять, взять 60 г этого сырья, залить полулитром кипятка и настаивать в закрытой посуде 20 – 30 минут, процедить. Выпить настой в 2 приема в течение дня.Рецепт 4Принимать настой травы лагохилуса опьяняющего (в соотношении 1:10 или 1:20) по 1 – 2 ст. л. 3 – 6 раз в день.Можно принимать 10%-ю настойку лагохилуса опьяняющего по 1 ч. л. на 1/4 стакана воды 3 – 5 раз в день.Рецепт 5Принимать спиртовую настойку перегородок ореха грецкого по 1 ст. л. 1 раз в день. 2 ст. л перегородок залить 0,5 литра водки, настоять в темном месте 2 недели.