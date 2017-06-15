Найден путь к созданию негормонального контрацептива
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Лука Йовин (Luca Jovine) с коллегами из Каролинского института в Худдинге с помощью рентгенкристаллографии определили трехмерную структуру рецептора к сперматозоидам ZP3, находящегося в оболочке яйцеклетки. С ним связываются сперматозоиды в процессе оплодотворения; один из них в итоге проникает в яйцеклетку.
Предыдущие исследования показали, что генноинженерные мыши, лишенные этого рецептора, бесплодны, поскольку их яйцеклетки не могут вступить в контакт со сперматозоидами. Женщины с нарушениями в структуре рецептора ZP3 также испытывают трудности с зачатием.
На основании данных о структуре рецептора можно разработать негормональные препараты, блокирующие его и предотвращающие зачатие. Такие лекарства не будут обладать побочными эффектами, присущими гормональным контрацептивам.
Gnezdo
СМИ2
Listis
LentaInform
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