Найден путь к созданию негормонального контрацептива

Выявленная шведскими учеными структура рецептора к сперматозоидам может стать основой для разработки негормональных противозачаточных средств.Лука Йовин (Luca Jovine) с коллегами из Каролинского института в Худдинге с помощью рентгенкристаллографии определили трехмерную структуру рецептора к сперматозоидам ZP3, находящегося в оболочке яйцеклетки. С ним связываются сперматозоиды в процессе оплодотворения; один из них в итоге проникает в яйцеклетку.Предыдущие исследования показали, что генноинженерные мыши, лишенные этого рецептора, бесплодны, поскольку их яйцеклетки не могут вступить в контакт со сперматозоидами. Женщины с нарушениями в структуре рецептора ZP3 также испытывают трудности с зачатием.На основании данных о структуре рецептора можно разработать негормональные препараты, блокирующие его и предотвращающие зачатие. Такие лекарства не будут обладать побочными эффектами, присущими гормональным контрацептивам.