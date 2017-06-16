Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду

Во время «Прямой линии» Дарья из города Апатиты рассказала, что у нее рак четвертой стадии и что в области не хватает специалистов, которые могли бы во время поставить диагноз — многие медучреждения города закрылись, не хватает узких специалистов. Обращаться за помощью приходится во соседний Кировск, куда, по словам девушки, перевезли медучреждения, на сложные операции отправляют в Мурманск, добраться до которого может не каждый пациент, а скорая помощь «не успевает довезти до больницы» многих людей.Дарья рассказала, что ее долго лечили от «остеохондроза и болей в спине», и о настоящем диагнозе она узнала недавно. Она попросила президента помочь вернуть в Апатиты нормальное здравоохранение.Отвечая на вопрос, президент рассказал о своем отце, которого тоже долго лечили от боли в спине, а потом оказалось, что это рак. Путин отметил, что умер его отец не «от диагностированного заболевания».Владимир Путин пообещал помощь девушке: «Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично», — сказал президент.Также Путин заявил, что правительство «в полном объеме» обеспечивает лекарствами федеральных льготников. Он отметил, что в сбои в поставках лекарств могут быть «из-за несвоевременного проведения тендеров и несвоевременных закупок». Он пообещал разобраться с обеспечением транспортировки больных в медучреждения для проведения гемодиализа.Президент обозначил главную линию развития российской медицины — доступность медпомощи. «Мы все хорошо знаем, проблема с медициной есть везде, и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому, что в области медицины делается практически во всех странах. Именно поэтому в тех же Соединенных Штатах еще прежний президент начал проводить реконструкцию этой сферы, провел закон, который вызвал много критики, потом вновь пришедший президент фактически отменил эту реформу, то же самое в Европе происходит», — сказал он.