Зарядка поможет снять стресс и избавит от вспышек гнева
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Ученые из университета Джорджии провели исследование, в котором приняли участие 208 школьников в возрасте от 7 до 11 лет, преимущественно с лишним весом и придерживающиеся сидячего образа жизни.
Программа физической деятельности проходила в течение 10-15 недель и включала упражнения аэробики и гимнастики. Психологические тесты определили, что уже во время занятий у детей значительно снижались признаки раздражительности, депрессии, тревоги и симптомы нервных расстройств.
По мнению доктора Кэтрин Дэвис, физкультура является эффективным методом борьбы не только с ожирением, но и с агрессивным поведением у детей и подростков. Общеизвестно, что физическая активность позволяет и взрослым управлять гневом. Неожиданные вспышки гнева и враждебности связаны с ранней детской преступностью, а также с сердечно-сосудистой и метаболической дисфункцией у взрослых, повышающей риск инфаркта, инсульта и диабета.
По мнению экспертов, физическая активность борется и с хроническими болезнями, обладает положительным воздействием на психику ребёнка. Кроме того, медики выяснили, что упражнения совершенствуют познавательные способности у детей.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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