Мозг детей, страдающих аутизмом, медленнее реагирует на звуки

Мозг детей, страдающих аутизмом, медленнее обрабатывает звуковую информацию, считают американские исследователи.Ученые провели исследование, которое может частично объяснить проблемы с общением, возникающие при этом заболевании, и подкрепить теорию, определяющую аутизм как нарушение связей между мозговыми центрами.Группа исследователей из Детской больницы Филадельфии исследовала магнитные поля электрических импульсов мозга 30 детей, страдающих аутизмом, в возрасте от 6 до 15 лет во время прослушивания набора звуков и слогов. Магнитоэнцефалограммы показали, что ответ мозга на воспринимаемые звуки у детей с аутизмом на 20-50% медленнее, чем в норме (около 0,1 секунды). Поскольку слог в многосложном слове как правило произносится менее, чем за 0,25 секунды, такая задержка может нарушать понимание речи.Ученые пришли к выводу, что причиной обнаруженного явления может быть нарушение организации или отсутствие связей между определенными мозговыми центрами. Специалисты также отметили, что исследование замедления реакции мозга на звуки с помощью магнитоэнцефалографии может оказаться ценным инструментом для ранней диагностики и оценки степени тяжести аутизма.