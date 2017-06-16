Раковая опухоль может возникнуть всего из одной клетки

Возможно, раковые опухоли возникают из одной-единственной клетки, а не из группы раковых клеток, как предполагалось ранее, считают американские исследователи.Ранее считалось, что образование злокачественной опухоли происходит из группы так называемых стволовых раковых клеток, однако ученые обнаружили, что во многих случаях развитие болезни начинается из одной раковой клетки, ничем не отличающейся от себе подобных. В качестве материала для исследования использовались клетки меланомы - злокачественной и чрезвычайно опасной опухоли кожи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.Оказалось, что подопытные мыши с сильно ослабленным иммунитетом в 25% случаев заболевают раком при помещении в их организм всего лишь одной опухолевой клетки, при том что животные имеют повышенную сопротивляемость к человеческому раку. Впервые ученым удалось зафиксировать случай того, что отдельная клетка способна породить опухоль.По мнению исследователей, современная онкология недооценивает потенциал клеток в развитии рака. Возможно, это происходит потому, что иммунитет животных, использовавшихся в предыдущих опытах, был достаточно устойчивым к инородным телам, считают специалисты. Ученые также считают, что не только меланома обладает такой способностью к развитию.До настоящего времени универсального лекарства против рака не найдено, поскольку это заболевание весьма разнообразно, и каждая его форма требует своего лечения. Сейчас в противораковой терапии используется облучение, химическое и хирургическое воздействие, реже - гипноз. Кроме того, ученым известны случаи, когда раковые опухоли рассасывались сами по себе.