Хронический фарингит: 3 действенных рецепта в помощь

Хронический фарингит развивается потому, что многие люди иногда легкомысленно относятся к заболеванию на ранних стадиях. Чтобы этого не допустить регулярно полощите горло любыми антисептическими растворами. Кроме того, больше пейте, особенно смазывающие горло напитки, такие как молоко с медом, чай с малиновым вареньем.Также полезно принимать настои противовоспалительных трав (ромашка, шалфей).Кроме того, можно использовать и народные рецепты.Рецепт 15 лимонов натереть на терке с 3 головками чеснока. Смесь залить 1 л кипяченой негорячей воды. Настаивать 5 дней. Принимать по 1 столовой ложке 5–6 раз в день за 30 минут до еды.Рецепт 2Свежий капустный сок принимать ежедневно 3–4 раза в день за 40 минут до еды, начиная с 1/2 стакана и увеличивая прием до 1 стакана. Курс лечения – 3 недели.Рецепт 3Измельченный стручок хрена залить одной третью стакана кипятка. 30 минут настаивать в термосе. Добавить меда, принимать по 1 чайной ложке 5–7 раз в день, медленно проглатывая.