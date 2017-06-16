Хронический фарингит: 3 действенных рецепта в помощь
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Также полезно принимать настои противовоспалительных трав (ромашка, шалфей).
Кроме того, можно использовать и народные рецепты.
Рецепт 1
5 лимонов натереть на терке с 3 головками чеснока. Смесь залить 1 л кипяченой негорячей воды. Настаивать 5 дней. Принимать по 1 столовой ложке 5–6 раз в день за 30 минут до еды.
Рецепт 2
Свежий капустный сок принимать ежедневно 3–4 раза в день за 40 минут до еды, начиная с 1/2 стакана и увеличивая прием до 1 стакана. Курс лечения – 3 недели.
Рецепт 3
Измельченный стручок хрена залить одной третью стакана кипятка. 30 минут настаивать в термосе. Добавить меда, принимать по 1 чайной ложке 5–7 раз в день, медленно проглатывая.
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