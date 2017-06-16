Витамин А надежно защищает от заражения туберкулезом

В настоящее время человечество переживает новую атаку туберкулеза, который еще лет 30 назад считался «практически побежденной болезнью». Однако благодаря свойству его возбудителя вырабатывать резистентность к препаратам, применяемым для лечения этого заболевания, появились штаммы бактерии, практически нечувствительные к действию современных антибиотиков. Из-за этого смертность от ТБ значительно возросла – в 2015 году от этой болезни умерли более 1,8 миллиона жителей планеты.В такой ситуации особое значение приобретает профилактика туберкулеза. А ученые из медицинского колледжа при Гарвардском университете совершили без преувеличения эпохальное открытие – они обнаружили, что высокий уровень витамина А в организме снижает риск инфицирования туберкулезом не менее чем в 10 раз.Авторы статьи опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала Clinical Infectious Diseases установили эту связь, изучая заболеваемость туберкулезом в группе очень высокого риска – среди членов семей пациентов с ТБ, проживавших вместе с больными.В ходе наблюдения более 6 000 участников, проживавших вместе с больными, у которых был диагностирован туберкулез, это заболевание развилось у 192 испытуемых.Ученые сравнили результаты анализов крови участников, заразившихся туберкулезом от близких родственников, и тех испытуемых, которые избежали заражения, несмотря на достаточно продолжительное проживание с больными под одной крышей.Авторы этого исследования обнаружили, что у тех участников, у которых уровень витамина А был ниже 200 мкг на 1 литр крови, риск заражения ТБ был выше в 10 раз по сравнению с испытуемыми с нормальным или повышенным уровнем витамина.Особенно опасен дефицит витамина А был для детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет. В этой возрастной группе нехватка витамина А была связана с увеличением риска заражения ТБ от близкого родственника уже в 20 раз.