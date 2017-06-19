Лекарство от лейкемии может вылечить рассеянный склероз

Лекарство для лечения лейкемии может стать новым оружием в терапии рассеянного склероза, считают исследователи.Ученые обнаружили, что препарат Alemtuzumab способен остановить развитие заболевания у пациентов с рассеянным склерозом.Специалисты пока не исследовали полностью влияние препарата от лейкемии на лечение рассеянного склероза (РС), работа ученых находится на ранней стадии. Хотя есть положительное влияние в лечении РС, но специалисты беспокоятся о проявлении возможных тяжелых побочных эффектов. Способность препарата осуществлять заживляющий эффект в мозге является беспрецедентным, сообщил Alasdair Coles из университета Кембриджа.Alemtuzumab - тип препарата, который был разработан в университете Кембриджа в конце 1970 годов и долгое время использовался для лечения лейкемии, убивая злокачественные клетки иммунной системы. В результате 3-летнего исследования, в котором приняли участие 334 пациента с рецидивом РС, специалисты обнаружили, что препарат сократил развитие заболевания на 74% по сравнению с обычным методом терапии.Эксперты сообщили, что у людей, участвующих в эксперименте, восстановились некоторые функции, которые считались безвозвратно утерянными. В результате экспериментального лечения осталось меньшее количество инвалидов. Специалистов очень обнадеживают результаты, и они планируют проведение дальнейших исследований для сокращения опасности возникновения побочных эффектов.