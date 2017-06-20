Куркума, яблочная кожура и виноград помогают при раке простаты

Вместо того, чтобы изучать действие на злокачественные клетки отдельных биоактивных химических веществ, содержащихся в растениях, ученые работали с комбинациями этих соединений. В общей сложности они протестировали 142 вещества на линиях человеческих клеток рака простаты в лабораторных условиях, а затем продолжили испытания на мышах.Исследователи пришли к выводу, что в комбинации эти вещества работают значительно лучше, чем по отдельности. Наиболее эффективно подавляет рост опухолевых клеток сочетание урсоловой кислоты (она есть в яблочной кожуре и розмарине), куркумина (от него зависит ярко-желтый цвет куркумы) и ресвератрола (он содержится в красном винограде, чернике и других ягодах и фруктах красного или фиолетового цвета). Комбинация этих соединений в буквальном смысле заставляет раковые клетки голодать, лишая их глютамина — вещества, необходимого им для роста.Авторы исследования считают, что сочетание урсоловой кислоты, куркумина и ресвератрола — более мощное оружие против рака простаты, чем все существующие лекарства. Кроме доступности и низкой цены у такого натурального способа лечения есть еще одно достоинство — он в целом не токсичен. Правда, для получения эффекта необходимо потреблять комплекс этих веществ в гораздо более высокой концентрации, чем та, в которой они есть в пище.