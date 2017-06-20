Перенесенная анестезия может быть опасна для развития детей

Исследование на подопытных животных показало, что продолжительный наркоз сказывается на развитии нервной системы, когнитивных функций и способности к социализации.св момент проведения хирургических вмешательств, но и для диагностики (магнитно-резонансной и компьютерной томографии). Однако о том, как отзывается анестезия на развитие головного мозга детей, известно немного.Исследование на подопытных животных показало, что продолжительный наркоз сказывается на развитии нервной системы, когнитивных функций и способности к социализации.Эксперименты были проведены на грызунах и обезьянах. Оказалось, что анестезия, сделанная в очень раннем возрасте (у людей до четырех лет), вызывает отмирание клеток мозга. Исследование, проведенное недавно, продемонстрировало, что макаки-резус, подвергнутые наркозу на 24 часа, стали хуже выполнять тесты на запоминание, внимание и обучение.В ходе исследовательской работы 2003 года ученые выяснили, что сочетание трех препаратов для наркоза, которые были введены 7-дневным грызунам, провоцировало гибель клеток в критический для развития головного мозга момент. В дальнейшем у этих животных проявились сложности с памятью и способностью к обучению.Исследователи утверждают, что пока не выявлено сигналов, которые бы указывали на проблемы, связанные с перенесенной анестезией, у детей. Но они обращают внимание на то, что необходимо проводить исследования в данной области.