Ученые создали аппарат, который способен определять рак шейки матки

Новое техническое устройство может определить рак шейки матки на ранней стадии развития заболевания.Предварительные результаты исследований показали, что, возможно, благодаря этому устройству можно будет проводить операции высокой точности и не прибегать к гистерэктомии, при которой женщине полностью удаляют матку, и она больше не может иметь детей, сообщили исследователи.Ученые считают, что такая процедура позволит пациенткам сохранить возможность деторождения. По мнению профессора Nandita deSouza из Института Исследований Рака, информацию, полученную с помощью устройства, можно будет использовать, чтобы не применять радикальных методов хирургии, и сохранить как можно большую часть матки.В предварительном исследовании приняли участие 59 женщин с раком шейки матки в возрасте от 24 до 83 лет. Результаты были очень многообещающими, так как удалось обнаружить точное расположение опухолей в 88% случаев с помощью нового устройства по сравнению с 77% при поиске старым методом. Ученые планируют проведение более масштабных исследований для подтверждения результатов.