«Анаферон» от энцефалита: никогда так не делайте

Научный журналист и борец с мракобесием Александр Панчин опубликовал у себя в фейсбуке рекламную листовку детского «Анаферона» — противовирусного гомеопатического препарата с не вполне, мягко говоря, доказанной эффективностью. Листовка эта утверждает, что «Анаферон», безрецептурное лекарственное средство, состоящее практически исключительно из сахарной пудры, эффективно для профилактики клещевого энцефалита после укуса.У Панчина и его комментаторов это вызвало предсказуемую ярость. Клещевой энцефалит – смертельно опасное природно-очаговое вирусное заболевание. Энцефалитные клещи, жившие раньше в Сибири и на Урале, добрались до Средней полосы России. После укуса такого клеща человеку надо сразу сдать анализы и если будут обнаружены антитела энцефалита, ему нужны инъекции иммуноглобулина и серьезное лечение.В инструкции к «Анаферону» сказано, что его эффективность в отношении вируса клещевого энцефалита «установлена экспериментально и клинически». Как следует из инструкции, препарат стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ, повышает функциональный резерв клеток, участвующих в иммунном ответе. И показан в комплексной терапии и профилактике инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита.Как о «новом подходе к экстренной профилактике и лечению клещевого энцифалита» об Анафероне НПФ «Материа Медика Холдинг» больше рассказывает в прессе. «Доказано, что разнообразие клинических форм клинического энцефалита обусловлено не только циркуляцией различных серотипов вируса, но и характером иммунного ответа организма. Поэтому в настоящее время для профилактики и лечения широко внедряются индукторы интерферонов. Одними из применяемых для этой цели препаратов являются Анаферон и Анаферон детский», — объясняет производитель.Что касается принадлежности Анаферона к гомеопатическим средствам, то компания неоднократно это опровергала. «Анаферон действительно создан на основе сверхмалых доз антител к гамма-интерферону. В изготовлении лекарства применялись гомеопатические принципы разведения, но на этом родство с гомеопатией заканчивается, — объясняет производитель. — Использование в Анафероне антител переводит его в разряд биотехнологических препаратов». «Анаферон» и «Анаферон детский» являются лекарственными препаратами и это указано в инструкции к препаратам, на упаковке и в официальных справочниках, отмечает произвоитель. Более того, приказом Росздравнадзора № 1488-ПР/10 от27.02.2010 г. «Анаферон детский» зарегистрирован в перечне жизненно необходимых лекарственных средств.