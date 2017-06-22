Синдром раздраженного кишечника связали с истощением иммунной системы
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Исследование показало: у всех добровольцев, страдавших от СРК с преобладанием диареи, отмечалось одинаковое истощение Т-клеток. Эти клетки, которые обычно активны, у данной группы добровольцев были менее чувствительны к стимуляции, вырабатывали меньше медиаторов и меньше делились. То же самое часто наблюдается при хронических инфекциях.
Ученые надеются, что их открытие приведет к разработке новых методов диагностики и лечения СРК. Кстати, ранее сотрудники Университета Калифорнии нашли связь между кишечником и мозгом у людей с СРК. Также специалисты установили, что детские травмы могут провоцировать развитие СРК.
Gnezdo
LentaInform
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