Синдром раздраженного кишечника связали с истощением иммунной системы

Ученые из Университета Аделаиды проанализировали данные пациентов с разными типами синдрома раздраженного кишечника (СРК). За участниками следили в течение года. Специалисты сравнивали образцы крови пациентов в периоды обострения и ремиссии.Исследование показало: у всех добровольцев, страдавших от СРК с преобладанием диареи, отмечалось одинаковое истощение Т-клеток. Эти клетки, которые обычно активны, у данной группы добровольцев были менее чувствительны к стимуляции, вырабатывали меньше медиаторов и меньше делились. То же самое часто наблюдается при хронических инфекциях.Ученые надеются, что их открытие приведет к разработке новых методов диагностики и лечения СРК. Кстати, ранее сотрудники Университета Калифорнии нашли связь между кишечником и мозгом у людей с СРК. Также специалисты установили, что детские травмы могут провоцировать развитие СРК.