Привычка часто красить волосы и рак молочной железы: обнаружена связь

Сейчас практически в любом, даже не очень небольшом салоне красоты или парикмахерской клиентке могут предложить десятки оттенков краски для волос, а также другие услуги по уходу за волосами, например, распрямление сильно вьющихся волос.Все эти процедуры, добавляющие женщинами привлекательности, предполагают применение различных химических соединений, включая красители и распрямители.Однако, как сообщают американские ученые из университета Ратгерса в городе Нью-Брансуик, именно краска для волос темных оттенков и средства для химического выпрямления волос представляют потенциальную опасность, так как их применение связано с увеличением риска развития рака молочной железы.Авторы статьи, провели детальный анализ информации об особенностях образа жизни 2 280 жительниц США, у которых был диагностирован РМЖ, и 2 005 американок, которые онкологическими заболеваниями не страдали.Особенностью этого исследования было то, что его авторы учитывали множество факторов, которые способны повышать риск развития рака груди (курение, количество беременностей, наследственность, уровень физической активности, масса тела, особенности питания и тому подобное).Ученые из Нью-Брансуика установили, что даже после учета всех перечисленных факторов раздельное использование красок для волос (особенно темных оттенков) и веществ для химического распрямления волос было связано с увеличением риска развития рака груди в 1,51-1,72 раза и в 1,74 раза соответственно.Если же женщинам регулярно проводилось одновременное окрашивание волос и их выпрямление, то риск развития опасной опухоли увеличивался в 2,4 раза.