Суставы страдают от компьютерной мышки

Те, кто много часов проводит у компьютера, обеспокоены проблемой излучения, чистят клавиатуру, опасаясь бактерий, страдают из-за того, что затекает спина от долгого сидения. Между тем незаметные движения компьютерной мышкой иногда более опасны.Именно они причина «запястного синдрома», которым с каждым годом страдает все больше пользователей. Запястный синдром – защемление срединного нерва в запястном канале при частых повторяющихся движениях руки. Как правило, им страдают музыканты и те, кто постоянно работает на вибрирующих механизмах. Основные симптомы – ощущение жжения, онемения и легкой боли в пальцах.Это заболевание было впервые зарегистрировано в США в начале 90?х годов, но встречалось крайне редко. Традиционно оно лечится инъекциями кортикостероидов, но иногда приходится прибегать к хирургии, чтобы освободить защемленный нерв.