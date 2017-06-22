Суставы страдают от компьютерной мышки
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Именно они причина «запястного синдрома», которым с каждым годом страдает все больше пользователей. Запястный синдром – защемление срединного нерва в запястном канале при частых повторяющихся движениях руки. Как правило, им страдают музыканты и те, кто постоянно работает на вибрирующих механизмах. Основные симптомы – ощущение жжения, онемения и легкой боли в пальцах.
Это заболевание было впервые зарегистрировано в США в начале 90?х годов, но встречалось крайне редко. Традиционно оно лечится инъекциями кортикостероидов, но иногда приходится прибегать к хирургии, чтобы освободить защемленный нерв.
LentaInform
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