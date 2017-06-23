Цены на онкологические препараты растут ускоренными темпами

Германия платит за лекарства против рака больше других стран.В опубликованном страховой медицинской кассой Barmer отчете по лекарствам выяснилась неприятная для немецких граждан правда. Производители медикаментов намеренно завышают цены для пациентов в Германии, что приводит к большой нагрузке на средства фондов медицинского страхования.Сравнение цен на 31 лекарственный препарат против рака в Европе, Австралии и Новой Зеландии показывает, что в 90% случаев цены для немцев превышают средние, а в 8 из 31 случаев цена в Германии – самая высокая. По сравнению с 2011 г. расходы страховой кассы Barmer на онкологические препараты выросли на 41%, лишь 8% объясняются увеличением числа пациентов, а остальные 33% - повышением цен на лекарства. Глава Barmer Кристоф Штрауб призвал найти новые возможности для регулирования цен на противораковые медикаменты.