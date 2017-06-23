Цены на онкологические препараты растут ускоренными темпами

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Германия платит за лекарства против рака больше других стран.

В опубликованном страховой медицинской кассой Barmer отчете по лекарствам выяснилась неприятная для немецких граждан правда. Производители медикаментов намеренно завышают цены для пациентов в Германии, что приводит к большой нагрузке на средства фондов медицинского страхования.

Сравнение цен на 31 лекарственный препарат против рака в Европе, Австралии и Новой Зеландии показывает, что в 90% случаев цены для немцев превышают средние, а в 8 из 31 случаев цена в Германии – самая высокая. По сравнению с 2011 г. расходы страховой кассы Barmer на онкологические препараты выросли на 41%, лишь 8% объясняются увеличением числа пациентов, а остальные 33% - повышением цен на лекарства. Глава Barmer Кристоф Штрауб призвал найти новые возможности для регулирования цен на противораковые медикаменты.
LentaInform
Listis
СМИ2
Gnezdo

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