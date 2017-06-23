Плохую память назвали хорошим признаком
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«Звучит противоречиво, однако более разумные решения принимаются, если человек забывает что-либо и работает на «чистую» голову», - сообщили в связи с этим представители науки.
Ученые объяснили, что память человека вовсе не обязана быть хранилищем воспоминаний обо всем, что было в его жизни. Память служит лишь тому, чтобы удерживать исключительно ценную для отдельно взятого индивида информацию. Если какие-то детали в ней не удерживаются, человек может только выиграть от этого, поскольку после «очищения» памяти его мозг быстрее адаптируется к новым обстоятельствам и фокусируется на принятии насущных решений.
Способность запоминать большой объем сведений может только мешать, рассказали специалисты. Когда память слишком цепкая, в ней скапливаются воспоминания, способные противоречить друг другу, что негативно сказывается на качестве когнитивной работы.
«Люди, которые обладают хорошей памятью, способны запоминать значительно больше информации, - но это не делает их умнее. Напротив, их мозг может медлить при принятии важных решений», - резюмировали авторы исследования.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Listis
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