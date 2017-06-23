Плохую память назвали хорошим признаком

Неспособность вспомнить конкретное имя или событие еще не говорит о проблемах с мозгом, - более того, «провалы» в памяти могут быть хорошим знаком. По словам исследователей, плохая память, как ни парадоксально, может помогать человеку. Они отметили, что существуют нейронные механизмы, которые способствуют забыванию, - и такие механизмы могут сделать умственную работу более результативной.«Звучит противоречиво, однако более разумные решения принимаются, если человек забывает что-либо и работает на «чистую» голову», - сообщили в связи с этим представители науки.Ученые объяснили, что память человека вовсе не обязана быть хранилищем воспоминаний обо всем, что было в его жизни. Память служит лишь тому, чтобы удерживать исключительно ценную для отдельно взятого индивида информацию. Если какие-то детали в ней не удерживаются, человек может только выиграть от этого, поскольку после «очищения» памяти его мозг быстрее адаптируется к новым обстоятельствам и фокусируется на принятии насущных решений.Способность запоминать большой объем сведений может только мешать, рассказали специалисты. Когда память слишком цепкая, в ней скапливаются воспоминания, способные противоречить друг другу, что негативно сказывается на качестве когнитивной работы.«Люди, которые обладают хорошей памятью, способны запоминать значительно больше информации, - но это не делает их умнее. Напротив, их мозг может медлить при принятии важных решений», - резюмировали авторы исследования.