Генетики объяснили, почему одни люди умнее других

Одни люди умнее других не из-за особых «генов интеллекта», а потому, что в их ДНК меньше вредных мутаций, которые не только повышают риск различных болезней, но и приводят к снижению интеллектуальных способностей. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета (Великобритания).Шотландские исследователи проанализировали генетические профили и данные о здоровье 20 тысяч человек, большинство из которых были членами одних и тех же семей. При этом ученые сфокусировались на однонуклеотидных полиформизмах (SNP) — отличиях последовательности ДНК размером в один нуклеотид. Такие точечные мутации очень редко встречаются у генетически далеких людей, и часто — у родственников. В предыдущих исследованиях обычно не обращали внимания на эффект SNP. Это, как считают ученые, и стало причиной того, что специфические «гены интеллекта» до сих пор найдены не были.Изучая, как точечные мутации внутри одной семьи влияют на интеллектуальные способности, ведущий автор работы Дэвид Хилл (David Hill) и его коллеги выявили их ключевую роль в этой области. Такие мутации, как правило, являются причиной наследственной предрасположенности к различным заболеваниям, но они также связаны со снижением интеллекта. Чем меньше «мутационной нагрузки» в геноме, тем в целом крепче здоровье и выше умственные способности человека.Если результаты, полученные Хиллом и его коллегами, подтвердятся в дальнейшем, то перед человечеством откроются большие перспективы, предположил специалист по этике из Оксфордского университета Кристофер Гингелл (Christopher Gyngell), который прокомментировал новое исследование в интервью журналу NewScientist. Современные технологии по редактированию генома, избавляющие его от вредоносных точечных мутаций, смогут сделать людей не только более здоровыми, но и более умными.