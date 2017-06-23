Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
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Шотландские исследователи проанализировали генетические профили и данные о здоровье 20 тысяч человек, большинство из которых были членами одних и тех же семей. При этом ученые сфокусировались на однонуклеотидных полиформизмах (SNP) — отличиях последовательности ДНК размером в один нуклеотид. Такие точечные мутации очень редко встречаются у генетически далеких людей, и часто — у родственников. В предыдущих исследованиях обычно не обращали внимания на эффект SNP. Это, как считают ученые, и стало причиной того, что специфические «гены интеллекта» до сих пор найдены не были.
Изучая, как точечные мутации внутри одной семьи влияют на интеллектуальные способности, ведущий автор работы Дэвид Хилл (David Hill) и его коллеги выявили их ключевую роль в этой области. Такие мутации, как правило, являются причиной наследственной предрасположенности к различным заболеваниям, но они также связаны со снижением интеллекта. Чем меньше «мутационной нагрузки» в геноме, тем в целом крепче здоровье и выше умственные способности человека.
Если результаты, полученные Хиллом и его коллегами, подтвердятся в дальнейшем, то перед человечеством откроются большие перспективы, предположил специалист по этике из Оксфордского университета Кристофер Гингелл (Christopher Gyngell), который прокомментировал новое исследование в интервью журналу NewScientist. Современные технологии по редактированию генома, избавляющие его от вредоносных точечных мутаций, смогут сделать людей не только более здоровыми, но и более умными.
Listis
LentaInform
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