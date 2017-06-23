Резкий отказ от курения приводит к нарушению некоторых функций мозга

Ученые утверждают, что при резком отказе от сигарет в мозге происходят серьезные изменения.По данным нового исследования сложность отказа от курения заключается в том, что специфические зоны головного мозга перегружены во время отказа от никотина.Со слов специалистов, проявляется это в непреодолимом желании курить. В такой период очень сложно сконцентрироваться, многие страдают раздражительностью, беспокойством, кратковременной потерей памяти, избирательным или рассеянным вниманием. Во время отказа от курения у курильщика в прямом смысле нарушено функционирование мозга, что ослабляет способность человека думать и действовать, утверждают ученые.Для людей, у которых работа связана с повышенным вниманием, и ошибка может привести к большим проблемам, специалисты рекомендуют специальные средства, содержащие никотин, которые снимают или ослабляют все симптомы из-за отмены курения.На рынке присутствуют подобные препараты различных производителей и в различных формах: таблетках, пластырях, жевательных резинках. Исследования показывают исключительную эффективность этих препаратов при правильной их дозировке для желающих отказаться от курения.