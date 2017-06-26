Ишемическая болезнь сердца: 5 доступных натуральных средств для лечения и профилактики
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С возрастом вдоль внутренней оболочки коронарных артерий появляются отложения жировых субстанций – атеросклеротические бляшки. Со временем они разрастаются, сужая просвет артерии. В итоге атеросклеротические бляшки затрудняют поступление крови к сердечной мышце, о чем сигнализирует загрудинная боль – стенокардия.
При ишемической болезни сердца помогут натуральные средства из доступных компонентов.
Рецепт 1
Для приготовления настоя 1 ст. л. предварительно высушенных плодов боярышника залить стаканом кипятка и под крышкой (желательно в термосе) настаивать в течение 2 часов, после чего процедить через двойной слой марли. Пить 3 раза в день по 2 ст. л. Принимать лекарство лучше до еды – примерно за полчаса.
Рецепт 2
Боярышник можно заваривать и пить как чай, а ключевым показателем является его цвет, похожий на не слишком крепкий черный чай. Для вкуса можно добавить сахар или мед. Такой напиток показан при всех сердечных заболеваниях как общеукрепляющий.
Рецепт 3
6 ст. л. с верхом плодов боярышника и 6 ст. л. пустырника залить 7 стаканами крутого кипятка. Не кипятить. Кастрюлю с боярышником и пустырником тепло укутать и поставить настаиваться на сутки. Процедить и отжать через марлю набухшие ягоды. Хранить готовый отвар в холодном месте. Принимать по 1 стакану 3 раза в день. Не подслащивать. Для улучшения вкуса можно смешать с отваром шиповника, заваренного таким же образом.
Рецепт 4
Натереть 5 г корня хрена и залить кипятком (250 мл). В термосе лекарство настаивают пару часов и делают ингаляцию.
Рецепт 5
Свежий корень хрена натереть на терке. К 1 ч. л. хрена добавить мед в таком количестве, чтобы общий объем массы не превышал 1 ст. л. Принимать лекарство за 1 час до завтрака. Запивать только водой. Смешивать только перед употреблением. Принимать смесь в течение 1–1,5 месяца, желательно весной и осенью. Курс лечения – не более месяца.
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