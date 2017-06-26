Ишемическая болезнь сердца: 5 доступных натуральных средств для лечения и профилактики

Ишемическая болезнь сердца – это болезнь, развивающаяся из-за недостаточного кровоснабжения коронарных артерий сердца вследствие сужения их просвета. В 97–98 % случаев причиной этого является атеросклероз коронарных артерий.С возрастом вдоль внутренней оболочки коронарных артерий появляются отложения жировых субстанций – атеросклеротические бляшки. Со временем они разрастаются, сужая просвет артерии. В итоге атеросклеротические бляшки затрудняют поступление крови к сердечной мышце, о чем сигнализирует загрудинная боль – стенокардия.При ишемической болезни сердца помогут натуральные средства из доступных компонентов.Рецепт 1Для приготовления настоя 1 ст. л. предварительно высушенных плодов боярышника залить стаканом кипятка и под крышкой (желательно в термосе) настаивать в течение 2 часов, после чего процедить через двойной слой марли. Пить 3 раза в день по 2 ст. л. Принимать лекарство лучше до еды – примерно за полчаса.Рецепт 2Боярышник можно заваривать и пить как чай, а ключевым показателем является его цвет, похожий на не слишком крепкий черный чай. Для вкуса можно добавить сахар или мед. Такой напиток показан при всех сердечных заболеваниях как общеукрепляющий.Рецепт 36 ст. л. с верхом плодов боярышника и 6 ст. л. пустырника залить 7 стаканами крутого кипятка. Не кипятить. Кастрюлю с боярышником и пустырником тепло укутать и поставить настаиваться на сутки. Процедить и отжать через марлю набухшие ягоды. Хранить готовый отвар в холодном месте. Принимать по 1 стакану 3 раза в день. Не подслащивать. Для улучшения вкуса можно смешать с отваром шиповника, заваренного таким же образом.Рецепт 4Натереть 5 г корня хрена и залить кипятком (250 мл). В термосе лекарство настаивают пару часов и делают ингаляцию.Рецепт 5Свежий корень хрена натереть на терке. К 1 ч. л. хрена добавить мед в таком количестве, чтобы общий объем массы не превышал 1 ст. л. Принимать лекарство за 1 час до завтрака. Запивать только водой. Смешивать только перед употреблением. Принимать смесь в течение 1–1,5 месяца, желательно весной и осенью. Курс лечения – не более месяца.