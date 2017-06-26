5 натуральных средств для очищения сосудов и профилактики атеросклероза

Атеросклероз – хроническое заболевание, характеризующееся утолщением и уплотнением стенок артерий. Атеросклероз – наиболее распространенная форма артериосклероза, патологического склероза артерий, развивающегося вследствие многих причин. При атеросклерозе поражаются артерии средних и крупных размеров. На ранних стадиях на внутренней оболочке артерий появляются видимые липидные отложения – так называемые «жировые полоски». На следующей стадии происходит дальнейшее отложение липидов (жиров и холестерина) и возникают округлые плотные образования – атеросклеротические бляшки, выступающие в просвет сосуда и тем самым суживающие его. Наконец, в толще отдельных либо слившихся бляшек начинается некроз.Прогрессирование этого процесса приводит к разрушению бляшки, что сопровождается кровоизлияниями в ее толщу и образованием тромбов в участках изъязвления. Изъязвления представляют опасность и потому, что снижают прочность сосудистых стенок и могут привести к образованию аневризмы, особенно в аорте. Кроме того, на месте изъязвлений постепенно формируются плотные рубцы, вследствие чего стенки артерий теряют эластичность, необходимую для поддержания нормального кровяного давления.Рецепт 120 г листьев земляники залить стаканом кипятка, кипятить 5–10 минут, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.Рецепт 2250 г корней хрена натереть на терке, залить 3 л кипяченой воды и кипятить 20 минут. Пить по 1?2 стакана 3 раза в день. Отвар хранить в холодильнике.Рецепт 350 г чеснока измельчить, залить стаканом водки. Настаивать в теплом месте в течение 3 суток. Принимать по 8–10 капель в 1 ч. л. холодной воды 3 раза в день.Рецепт 4Сок свеклы, выдержанный в холодильнике не менее 2 часов, пить по 1?3 стакана за 20–30 минут до еды.Рецепт 51 ст. л. измельченных листьев, цветков и стеблей лофанта анисового залить 250 мл воды, кипятить на слабом огне 7–10 минут, дать настояться 30–40 минут. Процедить, добавить 1 ч. л. меда. Принимать по 2 ст. л. до еды 3 раза в день. Курс лечения – 30 дней, перерыв – 5–7 дней. Курсы повторяют до излечения, так как лофант побочных действий на организм не имеет, можно пить настой лофанта и как чай, с медом.