Лучшие травы для лечения артрита с выраженной болезненностью суставов

Обычно при артрите врач обязательно назначает противовоспалительные и обезболивающие средства. Однако и лечение методами народной медицины будет абсолютно не лишним и поможет быстрее справиться с болезнью.Рецепт 12 ч. л. сухих листьев брусники залить стаканом воды, кипятить 15 минут, охладить, процедить. Выпить в течение дня небольшими глотками. Можно применять и настой: 20 г сухих листьев брусники залить стаканом кипятка, настаивать 20 минут, принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.Рецепт 2Залить 15 г сухой измельченной травы бедренца-камнеломки 1 стаканом кипятка, настаивать 15–20 минут. Пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день.Рецепт 3Залить 10 г сухой измельченной травы первоцвета весеннего стаканом кипятка, настаивать 15–20 минут. Пить по 1?4–1?2 стакана 3–4 раза в день.Рецепт 4Залить 3–5 г сухих листьев смородины черной стаканом кипятка, настаивать 10–20 минут. Пить по 1 стакану 2–3 раза в день.Рецепт 55 головок чеснока очистить и мелко нарезать, залить 0,5 л водки и настоять 10 дней в темноте. Перед каждым употреблением пищи принимать 1 ч. л. настойки. Если она слишком крепкая, то дозу развести 3 ст. л. кипяченой воды.