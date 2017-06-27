Необычный метод позволит выявить рак на ранней стадии

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Эластография - метод визуализации, основанный на особенностях эластичности тканей. С помощью эластографии можно диагностировать рак, заболевания печени и щитовидной железы. Сотрудники Лионского университета утверждают: пассивная эластография - еще более эффективный метод.

Пассивная эластография позволяет обнаружить опухоли в органах, находящихся глубоко, таких как простата или печень, и хорошо защищенных органах (например, мозге). При пассивной эластографии оценивается "сейсмический шум" тела - шум сдвиговых волн, возникающих в процессе функционирования органов, к примеру, биения сердца.

Ученые отмечают, что данный метод менее инвазивный по сравнению с обычной эластографией. В будущем специалисты хотят создать карту эластичности мягких тканей, применив этот метод. Кстати, ранее эксперты предположили, что совсем скоро появится тест, позволяющий выявить рак за несколько лет до появления симптомов.
Listis
СМИ2
LentaInform

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