Необычный метод позволит выявить рак на ранней стадии

Эластография - метод визуализации, основанный на особенностях эластичности тканей. С помощью эластографии можно диагностировать рак, заболевания печени и щитовидной железы. Сотрудники Лионского университета утверждают: пассивная эластография - еще более эффективный метод.Пассивная эластография позволяет обнаружить опухоли в органах, находящихся глубоко, таких как простата или печень, и хорошо защищенных органах (например, мозге). При пассивной эластографии оценивается "сейсмический шум" тела - шум сдвиговых волн, возникающих в процессе функционирования органов, к примеру, биения сердца.Ученые отмечают, что данный метод менее инвазивный по сравнению с обычной эластографией. В будущем специалисты хотят создать карту эластичности мягких тканей, применив этот метод. Кстати, ранее эксперты предположили, что совсем скоро появится тест, позволяющий выявить рак за несколько лет до появления симптомов.