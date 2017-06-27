Необычный метод позволит выявить рак на ранней стадии
http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Онкология
Пассивная эластография позволяет обнаружить опухоли в органах, находящихся глубоко, таких как простата или печень, и хорошо защищенных органах (например, мозге). При пассивной эластографии оценивается "сейсмический шум" тела - шум сдвиговых волн, возникающих в процессе функционирования органов, к примеру, биения сердца.
Ученые отмечают, что данный метод менее инвазивный по сравнению с обычной эластографией. В будущем специалисты хотят создать карту эластичности мягких тканей, применив этот метод. Кстати, ранее эксперты предположили, что совсем скоро появится тест, позволяющий выявить рак за несколько лет до появления симптомов.
Listis
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий