Красное вино увеличивает шансы на выздоровление для женщин с раком груди

Бокал красного вина для женщин с раком груди может стать настоящим спасением, ведь он повышает эффективность терапии в разы.Секрет кроется в ингредиенте под названием ресвератрол. Он усиливает эффект противораковых препаратов. Лабораторные тесты показали, что ингредиент способен предотвратить развитие устойчивости у раковых клеток по отношению рапамицину.Действительно, ранее проводимые изыскания показывали, что рапамицин работает, однако по мере того, как резистентность развивается, раковые клетки начинают снова разрастаться. Ресвератрол – потенциальный антиоксидант, вырабатываемый растениями вроде винограда (он дает виноградному вину красный цвет), клюквы, малины и арахисом, чтобы противостоять грибку и бактериям. Ученые уже исследовали его влияние в связи с болезнью Альцгеймера, заболеваниями сердца и даже процессом старения.Профессор Харис Энг из Исследовательского института Лернер в Огайо при Кливлендской клинике рассказывает: "Мы выяснили, что ресвератрол снижает устойчивость к рапамицину у раковых клеток, по крайней мере, в лабораторных условиях. А вот комбинация ресвератрола и рапамицина даже в небольших количествах тормозит на 50% рост опухоли". Также ученые установили, что ресвератрол активизирует ген PTEN, подавляющий рак.