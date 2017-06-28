Красное вино увеличивает шансы на выздоровление для женщин с раком груди
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Секрет кроется в ингредиенте под названием ресвератрол. Он усиливает эффект противораковых препаратов. Лабораторные тесты показали, что ингредиент способен предотвратить развитие устойчивости у раковых клеток по отношению рапамицину.
Действительно, ранее проводимые изыскания показывали, что рапамицин работает, однако по мере того, как резистентность развивается, раковые клетки начинают снова разрастаться. Ресвератрол – потенциальный антиоксидант, вырабатываемый растениями вроде винограда (он дает виноградному вину красный цвет), клюквы, малины и арахисом, чтобы противостоять грибку и бактериям. Ученые уже исследовали его влияние в связи с болезнью Альцгеймера, заболеваниями сердца и даже процессом старения.
Профессор Харис Энг из Исследовательского института Лернер в Огайо при Кливлендской клинике рассказывает: "Мы выяснили, что ресвератрол снижает устойчивость к рапамицину у раковых клеток, по крайней мере, в лабораторных условиях. А вот комбинация ресвератрола и рапамицина даже в небольших количествах тормозит на 50% рост опухоли". Также ученые установили, что ресвератрол активизирует ген PTEN, подавляющий рак.
СМИ2
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