Физическая активность защищает от рака груди

У молодых девушек и женщин, которые регулярно занимаются физическими упражнениями в возрасте от 12 до 35 лет, значительно ниже риск возникновения рака молочных желез в период перед климаксом, считают ученые.Специалистами было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что у женщин, ведущих активный образ жизни, на 23% ниже риск возникновения рака груди в период перед климаксом. В исследовании приняли участие 65 тыс. женщин. В частности, высокий уровень физической активности в возрасте 12-22 лет более всего способствовал низкому показателю риска возникновения рака груди.Четверть всех случаев возникновения рака груди диагностирована у женщин перед климаксом. Многочисленные исследования показали, что физическая деятельность уменьшает риск постклимактерического рака груди, но некоторые исследования, которые изучали влияние упражнений на риск рака груди перед климаксом, дали противоречивые результаты.В качестве эксперимента 65 тыс. женщин заполнили подробные годовые анкеты об уровне свой физической активности, начиная с 12-летнего возраста. Для анализа специалисты также изучили данные по ряду параметров у женщин в возрасте от 24 до 42 лет. После шести лет исследования у 550 женщин был диагностирован рак груди.Исследователи обнаружили, что коэффициент заболеваемости раком груди в установленном возрасте составляет 194 случая на 100 тысяч женщин, которые вели менее активный образ жизни, против 136 случаев у более активных. Уровень физической активности, описанный большинством активных женщин, был эквивалентен 3,25 часовой пробежке или 13 часовой прогулке в неделю. Эффективность упражнений не была связана с конкретным видом спорта или интенсивностью, но имела отношение к общей активности.