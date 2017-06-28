Физическая активность защищает от рака груди
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Специалистами было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что у женщин, ведущих активный образ жизни, на 23% ниже риск возникновения рака груди в период перед климаксом. В исследовании приняли участие 65 тыс. женщин. В частности, высокий уровень физической активности в возрасте 12-22 лет более всего способствовал низкому показателю риска возникновения рака груди.
Четверть всех случаев возникновения рака груди диагностирована у женщин перед климаксом. Многочисленные исследования показали, что физическая деятельность уменьшает риск постклимактерического рака груди, но некоторые исследования, которые изучали влияние упражнений на риск рака груди перед климаксом, дали противоречивые результаты.
В качестве эксперимента 65 тыс. женщин заполнили подробные годовые анкеты об уровне свой физической активности, начиная с 12-летнего возраста. Для анализа специалисты также изучили данные по ряду параметров у женщин в возрасте от 24 до 42 лет. После шести лет исследования у 550 женщин был диагностирован рак груди.
Исследователи обнаружили, что коэффициент заболеваемости раком груди в установленном возрасте составляет 194 случая на 100 тысяч женщин, которые вели менее активный образ жизни, против 136 случаев у более активных. Уровень физической активности, описанный большинством активных женщин, был эквивалентен 3,25 часовой пробежке или 13 часовой прогулке в неделю. Эффективность упражнений не была связана с конкретным видом спорта или интенсивностью, но имела отношение к общей активности.
LentaInform
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