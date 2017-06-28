Новейшие электрические лампочки способны вызывать онкологические заболевания

Энергосберегающие лампочки нового поколения "способны вызывать онкологические заболевания, включая рак груди"."Новейшие лампочки имеют в своем спектре свечение, которое соответствует природному дневному, - отметил руководитель работ профессор Абрам Хаим. - В результате происходит, видимо, нарушение работы биологических часов человеческого организма, когда в ночное время суток он улавливает дневной свет"."Следствием этого биологического сбоя является прекращение выработки организмом особого гормона - мелатонина, который, по мнению современной науки, обладает способностью защищать от образования злокачественных опухолей", - подчеркнул Абрам Хаим.В результате он советует не спать при включенном свете новых лампочек.