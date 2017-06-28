Новейшие электрические лампочки способны вызывать онкологические заболевания
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"Новейшие лампочки имеют в своем спектре свечение, которое соответствует природному дневному, - отметил руководитель работ профессор Абрам Хаим. - В результате происходит, видимо, нарушение работы биологических часов человеческого организма, когда в ночное время суток он улавливает дневной свет".
"Следствием этого биологического сбоя является прекращение выработки организмом особого гормона - мелатонина, который, по мнению современной науки, обладает способностью защищать от образования злокачественных опухолей", - подчеркнул Абрам Хаим.
В результате он советует не спать при включенном свете новых лампочек.
Listis
СМИ2
LentaInform
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