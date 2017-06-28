Ученые выяснили, что происходит с позвоночником в пожилом возрасте

Ученые из США заявили о том, что им удалось выяснить, какие процессы происходят с организмом в пожилом возрасте и как меняется состояние позвоночника.Было доказано, что с годами позвоночник человек меняется от нагрузки, которая на него происходит в течение жизни. Кроме того, ученые также отметили, что им удалось открыть новый метод лечения заболеваний позвоночника, которые появляются у людей в процессе старения. Речь идет о способе регенерации рыб Данио. Этот способ позволяет снизить негативные факторы, воздействующие на позвоночник человека и помочь его восстановить.Вся суть в том, что эти рыбы способны восстанавливать свой позвоночник, для этого они используют особый метод регенерации, который ученые хотят применять для людей. Рыбы для этих целей вырабатывают хорды, которые заполнены жидкостью. Они действуют как ароматизаторы.Ученые говорят, что в организме человека можно активизировать аналогичный механизм, который позволит снизить негативное воздействие на организм. В итоге позвоночник страдает намного меньше. Этот механизм естественным образом работает в молодые годы, а потом перестает работать под действием изменений, вследствие чего и случаются возрастные болезни позвоночника. Исследователи говорят о том, что они намерены продолжать исследования в этом направлении.Это должно помочь восстановить позвоночник пожилым людям и предотвратить возрастные изменения в нем у молодых людей, которые будут заниматься профилактикой.