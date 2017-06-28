Новые диетические рекомендации могут уменьшить риск рака

Эксперты по раку считают, что новые диетические рекомендации, выпущенные Американским Министерством Сельского Хозяйства (USDA), могут значительно снизить риск рака.В настоящее время в Соединенных Штатах, больше чем две трети взрослых и одна треть детей имеют ожирение или избыточный вес. Новые рекомендации придают большее значение сокращению энергетической ценности пищи, и повышению физической активности, и рекомендуют увеличить потребление фруктов, овощей, целых зерен, и волокон.Рекомендации USDA повторяют советы Американского Института Исследования Рака (AICR), и перекрывают большую часть рекомендаций по пище и физической нагрузке, выпущенному Американским Обществом Рака (ACS), хотя есть одно известное различие между ними.Рекомендации USDA не советуют ограничивать красное и обработанное мясо, тогда как рекомендации ACS для предотвращения рака это делают, основываясь на исследованиях, показавших увеличение риска колоректального рака при потреблении красного и обработанного мяса.Рекомендации включают:Увеличение потребления овощей и фруктов и потребления различных овощей, особенно темно-зеленых, красных, и оранжевых овощей и бобов и гороха.Потребление, по крайней мере, половину всех зерновых продуктов в виде целых зерен, и увеличение потребления цельных зерен, заменяя очищенные зерна целыми.Выбор различных продуктов с высоким содержанием белков, включая дары моря, постное мясо и домашнюю птицу, яйца, бобы и горох, продукты сои, и несоленые орехи и семена.Выбор продуктов, которые обеспечивают больше калия, диетических волокон, кальция, и витамина D.Снижение ежедневного потребления натрия до менее, чем 2300 мг; для определенных популяций (например, людей 51 года и старше; афроамериканцы; и пациенты, страдающие гипертонией, диабетом, или хронической почечной болезнью), потребление натрия не должно превышать 1500 мг в день.Сдерживать потребление транс-жирных кислот настолько низким, насколько возможно, ограничивая продукты, которые содержат синтетические источники транс-жиров, такие как частично гидрогенизированные масла, и ограничивать другие твердые жиры.Употреблять алкоголь в умеренном количестве, до 1 напитка в день для женщин, и 2 напитках в день для мужчин - и только взрослыми юридического возраста, с которого разрешается употреблять спиртные напитки.