Ученые нашли ответ на вопрос, как мозг принимает решения

Исследователи Университета Глазго обнаружили «окно» в мозговые системы, участвующие в принятии решений с ориентацией на предпочтения. Научная работа дает возможность понять, какие механизмы лежат в основе процесса принятия решений нервной системой человека.Ранее ученые не могли с точностью сказать, как именно мозг делает выбор, опираясь на предпочтения, и использует ли он механизм принятия решений, основанный на перцепционных свойствах альтернатив (например, выбор большего или более красивого из двух предметов).Исследование показало, что решения на основе предпочтений принимаются в тех же областях мозга, которые заранее планируют выполнение действий. Ученые убеждены, что результаты исследования будут полезны для разработки рекламных стратегий и привлекательного дизайна продуктов, а также обеспечат комплексное понимание психических и нейродегенеративных заболеваний, связанных с принятием решений — шизофрении, депрессии, болезни Паркинсона.