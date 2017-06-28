Ученые нашли ответ на вопрос, как мозг принимает решения
http://www.medicinform.net - Добавил wapster в категорию Неврология
Ранее ученые не могли с точностью сказать, как именно мозг делает выбор, опираясь на предпочтения, и использует ли он механизм принятия решений, основанный на перцепционных свойствах альтернатив (например, выбор большего или более красивого из двух предметов).
Исследование показало, что решения на основе предпочтений принимаются в тех же областях мозга, которые заранее планируют выполнение действий. Ученые убеждены, что результаты исследования будут полезны для разработки рекламных стратегий и привлекательного дизайна продуктов, а также обеспечат комплексное понимание психических и нейродегенеративных заболеваний, связанных с принятием решений — шизофрении, депрессии, болезни Паркинсона.
Listis
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий