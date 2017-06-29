Рак груди на ранней стадии не требует удаления лимфоузлов

Как сообщили американские исследователи, на ранней стадии рака молочной железы не всегда нужно удалять лимфоузлы с опухолевыми клетками в подмышечной области.Это открытие может избавить многих и многих женщин от лишней боли и неблагоприятных последствий, связанных с этой устоявшейся практикой.У ряда женщин с раком молочной железы, которым удаляли только так называемый "сторожевой" лимфоузел (т.е. ближайший к опухоли), выживаемость не отличалась от таковой у женщин, которым делали более обширную операцию по удалению всех подмышечных лимфоузлов, отмечают авторы исследования.В ходе исследования, результаты которого опубликованы в "Журнале Американской медицинской ассоциации" (Journal of the American Medical Association), Armando Giuliano из Медицинского центра Св. Джона в Санта-Монике (Калифорния, США) и его коллеги проанализировали исходы обеих процедур у женщин с инвазивной формой рака молочной железы и последующими химио- и лучевой терапией.Общая пятилетняя выживаемость в обеих группах оказалась примерно одинаковой. Таким образом, нужды в тяжёлой обширной операции нет: опухолевые клетки в лимфоузлах погибают под действием химио- и лучевой терапии, не успев распространиться, делают вывод учёные.Более того, по их словам, удаление подмышечных лимфоузлов связано с "бесспорным и неприемлемым риском осложнений", в том числе инфицирования и хронического болезненного отёка рук.В сочетании с данными других исследований эти результаты достаточны для того, чтобы изменить подход к лечению женщин с раком молочной железы. "Переход к щадящей технике операции улучшит исход для тысяч женщин за счёт снижения риска осложнений и повышения качества жизни без ущерба выживаемости", - пишут исследователи.Рак молочной железы занимает второе место среди основных причин смертности женщин в США от злокачественных опухолей (на первом - рак лёгкого). Ежегодно во всём мире от него погибает 500 тыс. человек; диагноз рака молочной железы ставится 1,3 млн. человек.