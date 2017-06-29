Фиолетовый рис - новое оружие против рака, диабета и болезней сердца

Сотрудники Южно-китайского сельскохозяйственного университета создали фиолетовый рис, который способен снизить риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Цвет рису придают антоцианы - растительные пигменты, которые также есть в чернике и краснокочанной капусте.Антоцианы могут противостоять окислению, повреждающему клетки. Ученые нашли способ разместить и активировать в эндосперме (запасающей ткани) риса 8 генов, необходимых для выработки антоцианов. До сих пор сделать это никому не удавалось. Секрет успеха китайских специалистов заключается в новой технологии - TransGene Stacking II.Кстати, ранее ученые придумали, как снизить калорийность риса. Нужно рис сварить вместе с кокосовым маслом, а потом положить в холодильник на 12 часов. Только после этих процедур рис готов к употреблению. Его калорийность в итоге сокращается до 60%.