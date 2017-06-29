Я — онколог. И вот что бы я делал, если бы мне поставили диагноз «рак»

Известный в США врач и ученый Марк Хайман написал колонку о том, что нужно делать, если у вас обнаружат рак.«Марк, что бы ты делал, если бы у тебя диагностировали рак?» — такой вопрос мне на днях неожиданно задал другК сожалению, с раком в жизни я сталкиваюсь очень часто: это случалось и с моей семьей, и с пациентами. Проблема в том, что традиционная медицина мыслит неправильными, устаревшими категориями, когда дело доходит до онкологии.Мы отлично научились его вырезать, сжигать и даже вытравливать с помощью химиотерапии, мы облучаем его радиацией и бомбардируем наркотиками, но причина рака так и не поддается лечению.К счастью, у нас есть альтернатива. Это “функциональный медицинский подход к раку”.Функциональная медицина дает возможность специалистам и пациентам проводить совместную работу над тем, чтобы устранить причины заболевания, в самом их корне. Это такая новая персонализированная модель диагностики и лечения новых заболеваний.Суть проста: вы сдаете образцы для генетического анализа, а врачи говорят вам, к каким хроническим болезням вы предрасположены, и что нужно делать, чтобы их избежать.Большинство специалистов в этой области сходятся во мнении, что рак возникает из-за дисбаланса в энергетической системе организма. Болезнь возникает «постепенно», и поэтому так много людей живут с опухолями и даже не подозревают об этом.Иными словами, рак — результат неправильного образа жизниЧто же делать? Изменить его. С одной стороны, это могло бы быть отличной профилактикой онкологии. С другой, некоторые пациенты могут рассчитывать, что новый образ жизни изменит их и избавит от опухоли. Ведь известно, что иммунная система организма при определенных условиях таки может обнаруживать раковые клетки и уничтожать их!Вот 5 вещей, которые я бы сделал, если бы сегодня мне поставили диагноз: «рак«.1. Я бы прекратил есть сахарСахар питает раковые клетки и способствует их развитию. Средний американец съедает за год 69 килограммов сахара и 66 — муки! То же самое происходит в остальном мире, где 1,7 млрд человек страдают от ожирения!Если вы хотите предотвратить развитие рака или хотя бы взять его под контроль, вам придется придерживаться диеты, поддерживающей в норме уровень инсулина.Придется есть богатые клетчаткой свежие, цельные, «реальные» продукты и свести к минимуму потребление сладкой обработанной пищи. Так вы сможете питать себя, но лишите рациона раковые клетки.2. Я бы исключил из рациона все продукты, которые мне не подходятЧто это за продукты? У всех по-разному. В крупном исследовании, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации, было выявлено, что около 35% американцев страдают от повышенной чувствительности к глютену. Если такие люди каждый день будут есть хлеб, то рано или поздно умрут или от рака, или от болезней сердца.Популярным триггером пищевой аллергии являются и молочные продукты. К тому же они связаны с резистентностью к инсулину. Если такие люди постоянно пьют молоко, а плохое самочувствие списывают на стресс или усталость от работы, рано или поздно их воспаленный кишечник станет причиной очень серьезных проблем.Прислушивайтесь к себе. Если после какой-то еды, которая вам нравится, но не подходит, вы чувствуете себя плохо, откажитесь от нее!3. Я бы озаботился воспалительными процессами в своем организмеВоспаления — прямой путь ко всем серьезным хроническим заболеваниям, включая рак. Обычно они начинаются тогда, когда у вас развиваются резистентность к инсулину, аутоиммунные заболевания или аллергии.Если вы чувствуете себя уставшими и подавленными, налегайте на продукты, богатые Омегой-3. Лучшие их источники: красная рыба и льняное семя. Они помогут вашему организму справиться с воспалительными процессами.4. Я бы позаботился о здоровье своего кишечникаРечь тут не только про риски развития рака толстой кишки. В настоящее время многие ученые активно тестируют гипотезу о том, что причиной рака может быть микробиом толстой кишки. Иными словами, причина может скрываться в бактериях, которые живут в кишечнике.Что же делать? Потреблять как можно больше пробиотиков и пребиотиков: это кефир, йогурты. Также вам нужны фитонутриенты (лесные ягоды), куркумин (содержится в куркуме) и ресвератрол (его много в вине и винограде). Это помогает замедлить воспалительные процессы в кишечнике.5. Я бы избегал токсиновСредний новорожденный появляется на свет с 287 химикатами, которые находятся в его пуповине. Некоторые из них нейротоксичны. К чему это я? К тому, что никто из нас не может полностью избежать дурного влияния токсинов.Но его можно уменьшить! В первую очередь, нужно избегать пестицидов, фталатов, бисфенола А, антипиренов, тяжелых металлов (ртуть и свинец, в первую очередь).Как это сделать? Не покупайте напитки в пластиковой таре. Не ешьте сложных полуфабрикатов. Избегайте прогулок в центрах больших городов: свинец, попадающий в атмосферу от стоящих в пробках автомобилей, очень опасен, если его концентрация выше обычного.И помните: рак — это не приговорЕсли приложить достаточно усилий, болезнь часто удается победить. Ваша задача — полагаться не только на докторов, но и самого(-у) себя! Сделайте все возможное, чтобы увеличить свои шансы!