Инфаркт миокарда отражается на состоянии всего организма
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Ученые из Медицинского университета Вены пришли к выводу о том, что острый инфаркт миокарда необходимо рассматривать в качестве системного заболевания, на которое реагируют другие органы.
Исследование, проведенное на лабораторных животных на базе отделения хирургии и дерматологии, показало, что в инфаркте участвуют тысячи генов. Инфаркт миокарда в течение 24 часов изменяет экспрессию почти 9000 генов в самом сердце, около 900 - в печени и 350 - в селезенке. Таким образом, в координации реакции организма на это заболевание принимают участие различные органы и системы, на которые может влиять применение терапии по месту назначения. Австрийские ученые полагают, что выводы, полученые на опытах с крупными животными, можно распространять в полном объеме на человека.
Listis
LentaInform
СМИ2
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