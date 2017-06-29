Инфаркт миокарда отражается на состоянии всего организма

В результате инфаркта в течение 24 часов меняется экспрессия генов других важных органах.Ученые из Медицинского университета Вены пришли к выводу о том, что острый инфаркт миокарда необходимо рассматривать в качестве системного заболевания, на которое реагируют другие органы.Исследование, проведенное на лабораторных животных на базе отделения хирургии и дерматологии, показало, что в инфаркте участвуют тысячи генов. Инфаркт миокарда в течение 24 часов изменяет экспрессию почти 9000 генов в самом сердце, около 900 - в печени и 350 - в селезенке. Таким образом, в координации реакции организма на это заболевание принимают участие различные органы и системы, на которые может влиять применение терапии по месту назначения. Австрийские ученые полагают, что выводы, полученые на опытах с крупными животными, можно распространять в полном объеме на человека.