Питание при аритмии: лучшие продукты
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Абрикос. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Авокадо. Содержит комплекс витаминов: В2, В6, С, Е и минералов, медь, железо и ферменты, которые препятствуют развитию анемии и помогают в усвоении полезных веществ, необходимых для работы сердца.
Арбуз. Выводит излишки холестерина.
Бобы. Богаты флавоноидами, клетчаткой, железом и фолиевой кислотой.
Брокколи. Богата витаминами В, С и D, калием, магнием, железом, клетчаткой, фосфором и марганцем.
Виноград. Устраняет одышку и отеки, улучшает сердечный ритм и тонус сердечной мышцы, «чистит» кровь.
Все виды смородины. Содержат витамины В1, В2, В6, С, D, Е, К, РР и оксикумарины – вещества, понижающие свертываемость крови, которые также эффективны для профилактики тромбозов и в качестве средства для снижения артериального давления. Смородина улучшает кроветворные процессы и тонизирует работу сердца.
Гранат. Способствует снижению холестерина и разжижает кровь.
Грейпфрут. Богат гликозидами, витаминами В1, С, D, Р и растительной клетчаткой, которые способствуют регуляции физиологических процессов в организме, улучшают работу сердца, нормализуют пищеварение.
Груша. Помогает снизить напряжение, улучшить настроение, способствует перевариванию пищи, нормализует сердцебиение.
Дыня. Прекрасно выводит холестерин из крови.
Ирга. Ягоды обладают противоатеросклеротическими и капилляроукрепляющими свойствами, понижают свертываемость крови, снимают спазм сосудов, предупреждают развитие тромбоза, налаживают нервную проводимость сердечной мышцы и укрепляют ее.
Капуста и картофель. Источники калия, нормализуют функции сердечной мышцы.
Красный перец и помидоры. Благотворно влияют на стенки кровеносных сосудов и приводят в норму функции сердечно-сосудистой системы.
Кукуруза – уменьшает отложения холестерина.
Малина – прекрасно укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает артериальное давление и уровень холестерина. Содержит большое количество органических кислот, дубильные вещества, пектин, витамины В1, В2, С, РР, каротин, йод, калий, фолиевую кислоту, магний, натрий, железо и фосфор.
Масло зародышей пшеницы. Содержит олеиновую, альфа-линоленовую и линолевую кислоты.
Масло льняного семени. Богато мононенасыщенными жирами, предотвращающими закупорку сосудов.
Петрушка. Богата калием. Также это мочегонное средство, зачастую крайне необходимое при аритмии.
Рыба. Натуральный источник омега-3 кислот.
Свекла. Сосудорасширяющее средство, эффективно снижает артериальное давление.
Слива. Снижает уровень холестерина в крови и укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Тыква. Источник бета-каротина, витамина С и калия, которые нормализуют водно-солевой баланс и снижают артериальное давление.
Чеснок. Содержит оксид азота и сульфид водорода, регулирующие тонус сосудов.
Чечевица и красная фасоль. Содержат растительную клетчатку и калий, укрепляющие сердце.
Яблоки. Уменьшают риск развития раковых опухолей и заболеваний сердца, отеки, способствуют снижению веса, улучшают пищеварение и нормализуют давление благодаря содержанию в них растительной клетчатки и витаминов
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