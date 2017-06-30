Питание при аритмии: лучшие продукты

Больным с аритмиями рекомендуют ежедневно пить молоко и включить в питание петрушку и сельдерей. Зато кофе и крепкий чай лучше из меню убрать. К полезным продуктам при аритмии относятся следующие.Абрикос. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.Авокадо. Содержит комплекс витаминов: В2, В6, С, Е и минералов, медь, железо и ферменты, которые препятствуют развитию анемии и помогают в усвоении полезных веществ, необходимых для работы сердца.Арбуз. Выводит излишки холестерина.Бобы. Богаты флавоноидами, клетчаткой, железом и фолиевой кислотой.Брокколи. Богата витаминами В, С и D, калием, магнием, железом, клетчаткой, фосфором и марганцем.Виноград. Устраняет одышку и отеки, улучшает сердечный ритм и тонус сердечной мышцы, «чистит» кровь.Все виды смородины. Содержат витамины В1, В2, В6, С, D, Е, К, РР и оксикумарины – вещества, понижающие свертываемость крови, которые также эффективны для профилактики тромбозов и в качестве средства для снижения артериального давления. Смородина улучшает кроветворные процессы и тонизирует работу сердца.Гранат. Способствует снижению холестерина и разжижает кровь.Грейпфрут. Богат гликозидами, витаминами В1, С, D, Р и растительной клетчаткой, которые способствуют регуляции физиологических процессов в организме, улучшают работу сердца, нормализуют пищеварение.Груша. Помогает снизить напряжение, улучшить настроение, способствует перевариванию пищи, нормализует сердцебиение.Дыня. Прекрасно выводит холестерин из крови.Ирга. Ягоды обладают противоатеросклеротическими и капилляроукрепляющими свойствами, понижают свертываемость крови, снимают спазм сосудов, предупреждают развитие тромбоза, налаживают нервную проводимость сердечной мышцы и укрепляют ее.Капуста и картофель. Источники калия, нормализуют функции сердечной мышцы.Красный перец и помидоры. Благотворно влияют на стенки кровеносных сосудов и приводят в норму функции сердечно-сосудистой системы.Кукуруза – уменьшает отложения холестерина.Малина – прекрасно укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает артериальное давление и уровень холестерина. Содержит большое количество органических кислот, дубильные вещества, пектин, витамины В1, В2, С, РР, каротин, йод, калий, фолиевую кислоту, магний, натрий, железо и фосфор.Масло зародышей пшеницы. Содержит олеиновую, альфа-линоленовую и линолевую кислоты.Масло льняного семени. Богато мононенасыщенными жирами, предотвращающими закупорку сосудов.Петрушка. Богата калием. Также это мочегонное средство, зачастую крайне необходимое при аритмии.Рыба. Натуральный источник омега-3 кислот.Свекла. Сосудорасширяющее средство, эффективно снижает артериальное давление.Слива. Снижает уровень холестерина в крови и укрепляет стенки кровеносных сосудов.Тыква. Источник бета-каротина, витамина С и калия, которые нормализуют водно-солевой баланс и снижают артериальное давление.Чеснок. Содержит оксид азота и сульфид водорода, регулирующие тонус сосудов.Чечевица и красная фасоль. Содержат растительную клетчатку и калий, укрепляющие сердце.Яблоки. Уменьшают риск развития раковых опухолей и заболеваний сердца, отеки, способствуют снижению веса, улучшают пищеварение и нормализуют давление благодаря содержанию в них растительной клетчатки и витаминов