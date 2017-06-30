Найдена необычная причина больного сердца

Исследователи из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) обнаружили, что спусковым механизмом развития серьезных сердечных недугов может стать жизнь в городе. В частности, ученые указали на связь между болезнями сердца и шумом, который никогда не стихает в условиях городской среды.Постоянное изменение уровней шума приводит к сбою сердечного ритма, что, в свою очередь, повышает риск возникновения сердечных нарушений, заключили специалисты.Ими был проведен эксперимент: в течение 45 минут добровольные участники перемещались по центру города, имея при себе приборы, следившие за их частотой сердечных сокращений. Ученые отслеживали все физиологические изменения, происходившие с организмом людей, - и сопоставляли их с данными об окружающей среде.Таким образом было обнаружено: когда уровень городского шума резко менялся, сердечный ритм у добровольцев сразу же нарушался. Как заметили исследователи, если такие нарушения происходят систематически, сердечно-сосудистые заболевания у человека развиваются с более высокой вероятностью.Согласно объяснению ученых, шум рефлекторно вызывает ощущение опасности. В организме из-за этого выделяются стрессовые гормоны. Высокий уровень данных гормонов может быть связан с целым набором недугов – ранее проводившиеся исследования уже подтверждали это.