Защита кожи малышей от солнечных лучей должна быть максимально надежной

О том, что чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей на человеческую кожу повышает риск развития рака этого органа, ученые узнали еще несколько десятилетий назад. Но лишь совсем недавно было установлено, что инсоляция обладает кумулятивным эффектом – пагубное воздействие ультрафиолета на клетки эпидермиса накапливается с каждым новым «сеансом загара», соответственно увеличивается и риск развития опухолей.А ученые из университета штата Калифорния в городе Сан-Диего напоминают о том, что кожа детей особенно чувствительна к действию солнечных лучей.В статье, которая была недавно опубликована в онлайновом издании The Journal of Dermatology, они сообщают, что всего один солнечный ожог перенесенный ребенком, увеличивает риск развития у него меланомы во взрослом возрасте в 2 раза.По этой причине родителям детей нужно следить, чтобы кожа малышей была защищена от губительного воздействия ультрафиолета. Это совсем несложно:при выходе на улицу в солнечный летний день малыш должен быть одет в рубашку или блузку с длинным рукавом, длинные брюки (вне зависимости от пола ребенка) и панаму с широкими полями.для защиты глаз нужно использовать солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолета.нужно следить, чтобы ребенок во время пребывания на улице б?льшую часть времени проводил в тени. Для этого можно взять с собой на прогулку зонтик от солнца.не следует использовать солнцезащитный крем для нанесения на кожу детей младше 6 месяцев. Для защиты от солнца детей постарше лучше применять кремы с диоксидом титана или оксидом цинка – такие кремы меньше раздражают нежную детскую кожу.крем надо наносить наново по истечении 2-х часов или после купания ребенка в водоеме.также нужно обязательно следить за тем, чтобы ребенок получал достаточное количество жидкости в течение дня. Это предотвратит обезвоживание его организма.