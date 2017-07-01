Защита кожи малышей от солнечных лучей должна быть максимально надежной
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А ученые из университета штата Калифорния в городе Сан-Диего напоминают о том, что кожа детей особенно чувствительна к действию солнечных лучей.
В статье, которая была недавно опубликована в онлайновом издании The Journal of Dermatology, они сообщают, что всего один солнечный ожог перенесенный ребенком, увеличивает риск развития у него меланомы во взрослом возрасте в 2 раза.
По этой причине родителям детей нужно следить, чтобы кожа малышей была защищена от губительного воздействия ультрафиолета. Это совсем несложно:
при выходе на улицу в солнечный летний день малыш должен быть одет в рубашку или блузку с длинным рукавом, длинные брюки (вне зависимости от пола ребенка) и панаму с широкими полями.
для защиты глаз нужно использовать солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолета.
нужно следить, чтобы ребенок во время пребывания на улице б?льшую часть времени проводил в тени. Для этого можно взять с собой на прогулку зонтик от солнца.
не следует использовать солнцезащитный крем для нанесения на кожу детей младше 6 месяцев. Для защиты от солнца детей постарше лучше применять кремы с диоксидом титана или оксидом цинка – такие кремы меньше раздражают нежную детскую кожу.
крем надо наносить наново по истечении 2-х часов или после купания ребенка в водоеме.
также нужно обязательно следить за тем, чтобы ребенок получал достаточное количество жидкости в течение дня. Это предотвратит обезвоживание его организма.
СМИ2
LentaInform
Listis
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