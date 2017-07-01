Витамин С способен приостановить рост раковых опухолей

Большая доза инъекции витамина С может приостановить развитие раковых образований, считают американские ученые.Ученые обнаружили, что витамин С может взаимодействовать с веществами, которые находятся в раковых клетках. Специалисты провели эксперимент на мышах с панкреатическим раком и раком яичников. У мышей, которым вводили витамин С, рост опухоли сократился с 41% до 53%, а у мышей, не получавших витамин, наблюдался интенсивный рост опухоли. По мнению ученых, большие дозы витамина С могут использоваться как лечение от рака, так как аскорбиновая кислота, возможно, способна убивать раковые клетки.После успешных тестов на мышах эксперты планируют проведение исследований на людях. Доза, которую вводили ученые, составляла 4 грамма витамина на 1 килограмм веса тела — это намного больше, чем может получить человек в еде и таблетках. Специалисты надеются, что аскорбат можно будет использовать в борьбе против рака. Такой доступный и недорогой способ лечения смог бы спасти жизни многих людей, подчеркнули ученые.