Витамин С способен приостановить рост раковых опухолей
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Ученые обнаружили, что витамин С может взаимодействовать с веществами, которые находятся в раковых клетках. Специалисты провели эксперимент на мышах с панкреатическим раком и раком яичников. У мышей, которым вводили витамин С, рост опухоли сократился с 41% до 53%, а у мышей, не получавших витамин, наблюдался интенсивный рост опухоли. По мнению ученых, большие дозы витамина С могут использоваться как лечение от рака, так как аскорбиновая кислота, возможно, способна убивать раковые клетки.
После успешных тестов на мышах эксперты планируют проведение исследований на людях. Доза, которую вводили ученые, составляла 4 грамма витамина на 1 килограмм веса тела — это намного больше, чем может получить человек в еде и таблетках. Специалисты надеются, что аскорбат можно будет использовать в борьбе против рака. Такой доступный и недорогой способ лечения смог бы спасти жизни многих людей, подчеркнули ученые.
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LentaInform
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