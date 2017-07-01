Назван самый полезный продукт для профилактики рака желудка

Ученые Университета Аделаиды назвали наиболее полезный продукт при профилактике рака желудка. Исследователи смогли установить, что прием в пищу виноградных косточек способен оказать существенную помощь в предотвращении онкологических заболеваний.По мнению экспертов, именно этот продукт показывает максимальную эффективность в борьбе с раком желудка. Исследователи подчеркивают, что виноградные косточки могут оказать помощь в противостоянии таким неприятным последствиям, как кишечный мукозит. В ряде изысканий по направлению проверки безопасности медицинского использования зерен указанных ягод не удалось обнаружить каких-либо побочных эффектов.Употребление виноградных косточек, сообщают эксперты, не оказывает негативного воздействия на организм человека. На сегодня еще рано говорить о лечении при помощи этого метода, однако специалисты считают, что такой подход стоит рассматривать как эффективное дополнение к умеренному воздействию при помощи химиотерапии.