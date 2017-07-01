Назван самый полезный продукт для профилактики рака желудка
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По мнению экспертов, именно этот продукт показывает максимальную эффективность в борьбе с раком желудка. Исследователи подчеркивают, что виноградные косточки могут оказать помощь в противостоянии таким неприятным последствиям, как кишечный мукозит. В ряде изысканий по направлению проверки безопасности медицинского использования зерен указанных ягод не удалось обнаружить каких-либо побочных эффектов.
Употребление виноградных косточек, сообщают эксперты, не оказывает негативного воздействия на организм человека. На сегодня еще рано говорить о лечении при помощи этого метода, однако специалисты считают, что такой подход стоит рассматривать как эффективное дополнение к умеренному воздействию при помощи химиотерапии.
LentaInform
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