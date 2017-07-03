Препараты для лечения шизофрении чаще всего не способны снизить уровень агрессии у больных

Препараты, предназначенные для лечения шизофрении, снижают уровень агрессии только у некоторых больных, считают ученые.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1445 человек с диагнозом шизофрении. Участников разделили на пять групп. Пациенты каждой группы получали по одному из 5 антипсихотических препаратов.В результате снижение приступов агрессии отмечалось у пациентов, приступы которых были связаны с основным заболеванием. Антипсихотики практически не влияли на буйное поведение пациентов, отмечающих повышенную агрессивность до начала заболевания или с детства. При этом эффективность антипсихотических препаратов нового поколения практически не отличалась от действия более старых препаратов.Агрессивное поведение не характерно для больных шизофренией, но если оно все-таки возникает, это может привести к трагедии. Ученые допускают, что жестокость у таких больных не всегда связана с шизофренией. Это объясняет незначительную эффективность препаратов для профилактики агрессии. Для предупреждения развития такого поведения у больных шизофренией лечение только психического синдрома может быть недостаточным.По мнению специалистов, новые лекарственные препараты не продемонстрировали явного преимущества над старыми. Фактически последний препарат для лечения шизофрении работает хуже, чем старый, считает автор исследования Jeffrey Swanson.