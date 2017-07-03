Нарушения сна могут довести до самоубийства

Психологи предупреждают, что нарушения сна могут спровоцировать суицидальные мысли. В зависимости от того, как часто просыпается среди ночи человек, его желание покончить с собой может существенно окрепнуть.Науке хорошо известно о том, какое негативное воздействие на физиологическое здоровье оказывают нарушения сна. И вот теперь психологи из Стэнфордского университета выяснили, что невысыпающиеся люди сталкиваются с суицидальными мыслями.Особенно часто это наблюдается у молодых людей. В зависимости от времени засыпания и пробуждения у этих людей возникают ночные кошмары, а также развивается бессонница. Оба этих фактора влияют на появление суицидальных мыслей. Сон человеку необходим для того, чтобы в его организме осуществлялись не только биологические восстановительные процессы, но и психологическая разрядка в условиях дневного стресса. Низкое качество сна лишает мозг возможности осуществлять эту разрядку, что негативно влияет на настроение и повышает риск развития симптомов депрессии, одним из которых и являются суицидальные мысли.Авторы исследования подчеркивают, что нарушения сна нужно выделить в отдельную категорию факторов риска самоубийства, поскольку они являются хорошо видимыми со стороны в отличие от глубоко внутренних переживаний. Кроме того, нарушения сна не считаются чем-то постыдным в обществе, и человек может обращаться за помощью к специалисту. Тем более что ныне существующие методы лечения позволяют эффективно решать эту проблему. Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 50 людьми в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в прошлом уже были попытки самоубийств или суицидальные мысли. Их качество сна оценивали на протяжении недели, когда сами участники эксперимента носили специальные браслеты, отслеживающие движения днем и ночью.Оказалось, что чем более нерегулярным был отход ко сну и пробуждение человека, тем чаще у него возникали суицидальные мысли. Таким образом, нарушения сна прямо влияют на риск самоубийства, как показало исследование.