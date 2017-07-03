Депрессия, как ранний признак инсульта

Ученые утверждают, что существует связь между депрессией и первым инсультом в пожилом возрасте.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 401 человек в возрасте 85 лет, у которых не было ранее инсульта, 72 из которых страдали слабоумием и 329 были в нормальном умственном здоровье. Исследование длилось в течение трех лет. За этот период эксперты фиксировали случаи смерти, а также участники постоянно сообщали о своем самочувствии ученым.Вначале исследования количество людей с депрессивным состоянием и без случаев инсульта составляло 18%. Эксперты выяснили, что за период исследования у людей с депрессивным состоянием риск возникновения инсульта повысился втрое.Специалисты установили, что депрессия увеличивала риск возникновения инсульта у людей со слабоумием и без него. Анализ 10 признаков депрессии показал, что угнетенное состояние было единственным предвестником инсульта. По мнению ученых, теперь известна причина, связанная с моральным состоянием, по которой можно ориентироваться и обращаться к врачу для точного диагноза. Своевременное лечение может помочь избежать возникновение тяжелых последствий, подчеркнули ученые.