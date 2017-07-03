Прогулки снижают риск сахарного диабета

По данным исследования, ежедневные прогулки не только помогают избавиться от лишнего веса, но и снижают риск сахарного диабета 2 типа.Важность регулярной физической активности для снижения индекса массы тела (ИМТ) и уменьшения инсулинорезистентности показана в исследованиях не раз, но настоящая работа впервые продемонстрировала долговременные преимущества ходьбы для здоровья.Учёные из Педиатрического исследовательского института им. Мердока в Австралии обследовали 592 взрослых человека среднего возраста. Всем участникам было предложено заполнить опросники, касающиеся питания и образа жизни. Каждому участнику исследователи выдали педометр - прибор, измеряющий количество шагов, сделанных испытуемым в течение дня.Исследование продлилось 5 лет. Выяснилось, что у тех участников, которые проходили в день больше, был ниже ИМТ, меньше соотношение окружности талии и окружности бёдер и выше чувствительность к инсулину."Эти данные служат подтверждением тому, что регулярные прогулки и высокая физическая активность полезны людям среднего возраста, независимо от прочих факторов", - делают вывод учёные.