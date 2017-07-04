Пищевые расстройства негативно влияют на интимную жизнь

В исследовании специалистов из Университета Флоренции и Университета Вермонта приняли участие 60 женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Участницы ответили на вопросы о пищевом поведении, образе тела и степени эмоциональной вовлеченности в процесс секса. Кроме того, исследователи измерили уровни кортизола (гормона стресса) в организме участниц до, после и во время предъявления в лаборатории сексуальных стимулов.Исследование показало, что женщины с пищевыми расстройствами (анорексией, булимией и проблемами с алкоголем) чаще "выключали" эмоции, когда занимались сексом с партнером. Также образ тела у этих участниц, как правило, оказывался негативным. Еще ученые установили: у женщин, склонных к перееданию, уровень кортизола был выше во время предъявления сексуальных стимулов.Кстати, недавно сотрудники Университета Ливерпуля выяснили, что манекены провоцируют развитие пищевых расстройств. Исследователи изучили манекены в двух торговых комплексах Великобритании. Специалисты обнаружили: размер женских манекенов в среднем соответствовал размеру тела женщины, весящей намного меньше нормы.