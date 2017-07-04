Пищевые расстройства негативно влияют на интимную жизнь
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Исследование показало, что женщины с пищевыми расстройствами (анорексией, булимией и проблемами с алкоголем) чаще "выключали" эмоции, когда занимались сексом с партнером. Также образ тела у этих участниц, как правило, оказывался негативным. Еще ученые установили: у женщин, склонных к перееданию, уровень кортизола был выше во время предъявления сексуальных стимулов.
Кстати, недавно сотрудники Университета Ливерпуля выяснили, что манекены провоцируют развитие пищевых расстройств. Исследователи изучили манекены в двух торговых комплексах Великобритании. Специалисты обнаружили: размер женских манекенов в среднем соответствовал размеру тела женщины, весящей намного меньше нормы.
СМИ2
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LentaInform
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